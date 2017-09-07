مٌتعاطي مخدرات يقتل طفلة ويلقي بجثتها في حظيرة مواشي - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أقدم شاب يتعاطى المخدرات ، على قتل طفلة لم يتعدى عمرها الـ 6 سنوات ، لسرقة حلقها الذهبي وبيعه لشراء المخدرات في محافظة البحيرة بمصر .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تم العثور على الطفلة ” شهد 6 سنوات ” ، جثة هامدة داخل إحدى الحظائر الخاصة بالمواشي ، وبها آثار خنق .

وبالتحريات تمكنت قوة من ضباط المباحث بمديرية امن البحيرة ، من كشف غموض الواقعة ، وتبين أن وراء الواقعة ابن عم والدها محمد. م. م (25 سنة) عاطل، ومتزوج منذ 3 أشهر، ويعالج من الإدمان وله سابقة في سرقة أحد أقاربه وكذلك نفس الطفلة، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بجريمته وسرقة الحلق الخاص بها، وبيعه، وأرشد إلى الأموال التي باع بها الحلق .