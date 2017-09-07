تراجع النفط مع إعصار إيرما وزيادة الانتاج الليبي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، بفعل مخاوف من تعطل شحنات النفط من وإلى الولايات المتحدة بسبب الإعصار إيرما في منطقة الكاريبي، إضافة إلى بدء تعافي الإنتاج الليبي بعد فترة الاضطرابات.

وذاد الطلب على النفط في الولايات المتحدة؛ حيث استأنفت المصافي في ساحل الخليج، العملَ بعد الإعصار هارفي الذي ضرب المنطقة قبل أقل من أسبوعين.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط 14 سنتاً إلى 49.02 دولاراً للبرميل؛ لكنه ما زال بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع بلغه في الجلسة السابقة.

وتراجع خام برنت في العقود الآجلة 26 سنتاً إلى 53.94 دولاراً للبرميل؛ على الرغم من أنه ما زال قريباً من المستويات المرتفعة التي بلغها في مايو ووصل لها في الجلسة السابقة.