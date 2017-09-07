" أبل" تدعو تقنياً من المملكة لحضور مؤتمرها المرتقب - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

وجهت شركة ” أبل” دعوة للتقني السعودي عبدالله السبع، لحضور مؤتمرها المرتقب للإعلان عن منتجاتها الجديدة، وذلك ضمن عدد محدود من المهتمين وجّهت لهم ” أبل” دعوة للحضور في 12 سبتمبر؛ ذلك بمبناها الجديد بقاعة ستيف جوبز.

ومن المتوقع أن تعلن ” أبل ” ، خلال المؤتمر، عن ثلاثة أنواع من ” آيفون ” لهذا العام، كما تعلن عن الجيل الجديد من أجهزة ” أبل تي في ” ؛ حيث يبث الحدث مباشرة من موقع ” أبل ” الرسمي.

يذكر أن عبدالله السبع هو تقني سعودي مهتم بأنشطة شركة ” أبل “؛ حيث يعد جميع المحتوى الذي يقدمه خاصاً بالتعليم والتقنية.