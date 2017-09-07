مصور لقطة " المرأة مظللة زوجها " يكشف ماذا فعل الزوج فور الانتهاء من صلاته - صحيفة صدى الالكترونية

مصور لقطة ” المرأة مظللة زوجها ” يكشف ماذا فعل الزوج فور الانتهاء من صلاته
نشر المصور الفوتوغرافي رائد اللحياني، مصور لقطة المرأة مظللة زوجها أثناء تأدية الصلاة في صحن المطاف،والتي جذبت الملايين وأصبحت أشهر صورة للحج لهذا العام صورة جديدة لهما .
وأوضحت الصورة الجديدة الموضوعة على صفحته الشخصية، الزوجين وهما في موضع آخر غير موضع السجود .
وأشار الحياني أنه فور فراغ الزوج من صلاته قبّل رأسها وهمس في أذنها، داعيا لهما بأن يظلهما الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
وقد تابعت ” صدى ” قصة ” المرأة مظللة زوجها ” منذ بدايتها .
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كان زمان[ عدد التعليقات: 1377 ] نشر منذ 29 دقيقة
ما شاء الله ..