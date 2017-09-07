 مصور لقطة " المرأة مظللة زوجها " يكشف ماذا فعل الزوج فور الانتهاء من صلاته - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 7

    سبتمبر

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مصور لقطة ” المرأة مظللة زوجها ” يكشف ماذا فعل الزوج فور الانتهاء من صلاته

مصور لقطة ” المرأة مظللة زوجها ” يكشف ماذا فعل الزوج فور الانتهاء من صلاته
عادل الحربي(صدى):

نشر المصور الفوتوغرافي رائد اللحياني، مصور لقطة المرأة مظللة زوجها أثناء تأدية الصلاة في صحن المطاف،والتي جذبت الملايين وأصبحت أشهر صورة للحج لهذا العام صورة جديدة لهما .

وأوضحت الصورة الجديدة الموضوعة على صفحته الشخصية، الزوجين وهما في موضع آخر غير موضع السجود .

وأشار الحياني أنه فور فراغ الزوج من صلاته قبّل رأسها وهمس في أذنها، داعيا لهما بأن يظلهما الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله.

وقد تابعت ” صدى ” قصة ” المرأة مظللة زوجها ” منذ بدايتها .

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1377 ] نشر منذ 29 دقيقة

ما شاء الله ..

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