أمريكا تنشئ قوة خاصة لاغتيال زعيم كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكدت تقارير أن القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية التي نفّذت عملية قتل زعيم تنظيم القاعدة ” أسامة بن لادن ” ، بدأت العملَ مع القوات الخاصة الكورية الجنوبية؛ لإنشاء وحدة خاصة لاغتيال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

ونقلت التقارير البريطانية عن وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سونغ يونغ مو، قوله: ” نحن في مرحلة وضع تصور للخطة، وأعتقد أن بإمكاننا إنشاء الوحدة مطلع ديسمبر المقبل “.

وقالت تقارير كورية جنوبية: إنه سيتم تدشين القوة الخاصة في ديسمبر المقبل، وستعمل مع الفرقة الخاصة بالبحرية الأمريكية المسؤولة عن تطوير نظم الحرب وهي ذات القوة الخاصة التي أرسلت إلى باكستان عام 2011 لاغتيال أسامة بن لادن.

وأفادت أن مجلس الأمن القومي الأمريكي عرض على الرئيس، دونالد ترامب، عدة خيارات محتملة لمواجهة ” الخطر النووي ” الصادر من كوريا الشمالية؛ منها اغتيال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.