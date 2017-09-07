أفكار مميزة للاحتفال بعيد الزواج - صحيفة صدى الالكترونية

أفكار مميزة للاحتفال بعيد الزواج
قالت خبيرة العلاقات الأسرية الإسبانية، ماريا سانشيز ، أن ذكرى أو عيد الزواج من المناسبات المهمة التي يجب الاحتفال بها، لأجل توطيد العلاقة الزوجية وإكسابها الأهمية الكبرى التي تشغلها، وهي مناسبة لتجديد العلاقة بين الزوجين وكسر الروتين.
وأفضل طريقة لإظهار الحب والتقدير جعل عيد الزواج مناسبة مميزة ومختلفة عن باقي أيام السنة، وهناك طرق للاحتفال بأفكار جديدة ورومانسية، وقادرة بأن تكون أكثر رسوخاً في ذهن الأزواج لما تتميز به من رمزيات تحث على الاستمرار والتشبث بالعلاقة.
وأشارت ماريا سانشيز إن أهم الأفكار للاحتفال بعيد الزواج كالتالي:
– تخصيص هذا اليوم بكامله لقضائه برفقة بعضكما، وبداية الاحتفال من أول النهار إلى نهايته معاً، وذلك بتناول الإفطار في مكان لقائكما الأول وزيارة مكان محبب إليكما كالسينما أو حديقة الألعاب.
– الذهاب لشراء هدايا رمزية لتبقى ذكرى، وكلما نظر إليها الزوجان تذكرا يومهما المميز.
– زراعة شتلة شجرة أو وردة من اختيار الزوجين في ذلك اليوم وسقيها معاً كل صباح لربط نموها بنمو علاقتهما.
– أخذ صور تظهر مرحهما في أماكن جميلة كالمناطق الأثرية أو السياحية.
– حضور أمسية رومانسية معاً تتضمن الشموع والورود والموسيقى والأكلات المفضلة للزوجين.
في آخر النهار يمكنهما الذهاب إلى الفندق الذي جمعهما أول ليلة من ليالي الزواج.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10911 ] نشر منذ 35 دقيقة
تقول خبيرة العلاقات الاسريه 👈ماريا سانشيز ان ذكرى الزواج من المناسبات المهمه التي بجب الاحتفال بها
نعم احسنتِ ياماريا 👍😍😍 وهذا ما شددنا عليه في تعليقات مضت لان بذلك ينكسر الروتين للاثنين 👍
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.بالنسبه لافكارك ياماريا فانا اراها لاتناسبنا كعرب 🤔 لذلك سأضع النقاط التي تووافق مع وضعنا …احم سأعتبر نفسي 👈ماريا العرب 😂😂
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١_انتِ تقولي تخصيص يوم في اكمله 👈سوري ياماريا هذا عندكم اما نحن فلا اعتقد يمشي الوضع ممكن من بعد المساء اراه مناسب بس الاعداد يكون مسبق التنفيذ سواء بنفسها او عن طريق جهه منفذه 😊 والاهم بسرية تامه عن الزوج لان ان عرف 👈هتخرب المفاجاءه هيك 😥
٢_انتقاء الهدايا معا🤔 مااعتقد بتضبط ارى انتقاء الهديه يكون مسبق ايضا افضل 👍
٣_زراعة شتله ورده نووووو سوري هذه اليمه 😂😂لان من يصحى اول افراد الكتيبه يهجمون ع الشتله وتموت في يومها
٤_😍😍هذه مهمه بل يجب تنسيق مع مصورة 👈لاجل انشاء البوم كامل مو صوره ولاصورتين 😊 وسبق ذكرت هالشي في تعليقات مضت
٥_حضور امسيه👈ماعندنا امسيات ياماريا😊 اما الشموع والكيكات والورد والبالونات اكيد هيكون ضمن تنسيق المكان شيئ بديهي يعني 😊 وعشان التصوير يطلع فل اوبشن 👍
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.نشكر جهودك ياماريا دراسه جمممميله 👍 ولها اثر ايجابي في النفس
كان زمان[ عدد التعليقات: 1380 ] نشر منذ 26 دقيقة
أخت أمل
حطمتي خبيرة العلاقات الأسرية الإسبانية، ماريا سانشيز …… هههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4307 ] نشر منذ 2 دقيقتين
معليش يا اماني إسلامنا مافيه غير عيدين وغيرهما بدعه ولايجوز✋قولي ذكرى ممكن😂😊