أفكار مميزة للاحتفال بعيد الزواج - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

قالت خبيرة العلاقات الأسرية الإسبانية، ماريا سانشيز ، أن ذكرى أو عيد الزواج من المناسبات المهمة التي يجب الاحتفال بها، لأجل توطيد العلاقة الزوجية وإكسابها الأهمية الكبرى التي تشغلها، وهي مناسبة لتجديد العلاقة بين الزوجين وكسر الروتين.

وأفضل طريقة لإظهار الحب والتقدير جعل عيد الزواج مناسبة مميزة ومختلفة عن باقي أيام السنة، وهناك طرق للاحتفال بأفكار جديدة ورومانسية، وقادرة بأن تكون أكثر رسوخاً في ذهن الأزواج لما تتميز به من رمزيات تحث على الاستمرار والتشبث بالعلاقة.

وأشارت ماريا سانشيز إن أهم الأفكار للاحتفال بعيد الزواج كالتالي:

– تخصيص هذا اليوم بكامله لقضائه برفقة بعضكما، وبداية الاحتفال من أول النهار إلى نهايته معاً، وذلك بتناول الإفطار في مكان لقائكما الأول وزيارة مكان محبب إليكما كالسينما أو حديقة الألعاب.

– الذهاب لشراء هدايا رمزية لتبقى ذكرى، وكلما نظر إليها الزوجان تذكرا يومهما المميز.

– زراعة شتلة شجرة أو وردة من اختيار الزوجين في ذلك اليوم وسقيها معاً كل صباح لربط نموها بنمو علاقتهما.

– أخذ صور تظهر مرحهما في أماكن جميلة كالمناطق الأثرية أو السياحية.

– حضور أمسية رومانسية معاً تتضمن الشموع والورود والموسيقى والأكلات المفضلة للزوجين.

في آخر النهار يمكنهما الذهاب إلى الفندق الذي جمعهما أول ليلة من ليالي الزواج.