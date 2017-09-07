نقل مليون حاج بوسائل النقل العام خلال موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أوضح نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي أن نسب مؤشر الإيجابية في حج عام 1438هـ ارتفعت بشكل غير مسبوق مشيراً إلى أن عدد الركاب المنقولين بواسطة خدمات النقل العام داخل مكة المكرمة والمشاعر، أفاد أن العدد تجاوز 1.200 مليون حاج .

وجاء ذلك جراء ما حظى به فريق العمل من دعم إمارات المناطق والأجهزة الأمنية في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وشركة النقل الجماعي ” سابتكو ” وتنفيذ فريق عمل هيئة النقل العام للمهام التخطيطية والميدانية المتعددة بشكل جيد .