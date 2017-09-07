بالفيديو.. تفاصيل مقتل امرأة بعد طلاقها للمرة الثالثة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

كشفت والدة زوجة مصرية ، تفاصيل قتل ابنتها على يد زوجها الذي رفضت العودة إليه عقب تطليقه لها ثلاث مرات، فأقدم على طعنها بسلاح أبيض حتى الموت .

وقالت والدة المجني عليها خلال لقاء لها في برنامج “ صبايا الخير ” تقديم الإعلامية ريهام سعيد ، ” أن المتهم طلق ابنتها مرتين في وقت سابق وفى كل مرة كان يعيدها إلى عصمته إلى أن طلقها للمرة الثالثة وطلب منها العودة إليه فأكدت له صعوبة ذلك وأنه لا يجوز شرعاً ” .

وتابعت الأم المكلومة ” ظل يكرر طلبه بعودتهما كثيراً فتوجهنا إلى دار الإفتاء والتى أكدت أنه لا يجوز عودتهما وأن ابنتها يجب أن تتزوج من اّخر “ محلل ” ثم يتم تطليقها حتى يتسنى عودتهما مرة أخرى ” .

وأضافت ” الأم ” المتهم خطط لإرتكاب جريمته بعد ذلك وفي يوم الواقعة استطاع الحصول على مفتاح الشقة من ابنهما ” لافته إلى أنه عقب اكتشاف الواقعة وتوجهها إلى منزل ابنتها وجدتها ملقاه على سرير داخل غرفتها جثة هامدة غارقة في دمائها ” مشيرة إلى أنها كانت مصابة بعدة طعنات متفرقة بالجسد .

وأشارت ” الأم ” إلى أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة كما سبق أن اتهم في جريمة قتل ومضت قائلة على الرغم من ذلك كنت اطلب من ابنتى العيش معه والعودة له عندما طلقها مرتين من أجل أبنائهما .