هواوي تنتصر على آبل وتحتل ثاني أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أعلنت شركة هواوي أنها نجحت في إزاحة شركة آبل من المركز الثاني عالميا من حيث الحصة السوقية لتحل محلها كثاني أكبر شركة للهواتف الذكية من بعد سامسونج ملكة السوق بلا منازع.

وقال تقرير Counterpoint إن هواوي خلال فترة شهري الصيف يونيو ويوليو حققت قفزة نوعية مقارنة بتراجع حصة آبل بشكل واضح. والمعروف أن هذا التراجع في حصة آبل عادة يكون سببه انتظار صدور الآيفون الجديد بعد اسبوع واحد من الآن.

وبالرغم من ذلك ما زالت هواتف آبل الأعلى مبيعاً مقارنة بغيرها، خاصة أن هواتف هواوي لم تكن ضمن قائمة الأفضل مبيعاً، ما يعني أن الشركة تعتمد على نجاح عدة هواتف معاً لتصعد بحصة الشركة بدلاً من الاعتماد على هاتف وحيد مثل آيفون 7 و 7 بلس.