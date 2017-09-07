بالفيديو.. حرائق غابات ولاية أوريجون يجبر المئات على ترك منازلهم - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال مسؤولون أمريكيون أن حرائق غابات ولاية أوريجون بالغرب الأمريكي يتحرك صوب منازل أجلي سكانها قرب مدينة بورتلاند بعد أن ألحق أضرارا بمعالم رئيسية في وادي نهر كولومبيا.

وأوضح مسؤولون، اليوم الخميس، أنه في حين اندلعت عشرات الحرائق بالغرب الأمريكي، تداخل حريق أطلق عليه اسم (إيجل كريك فاير) قرب بورتلاند مع حريق آخر سمي ” ذي إنديان كريك فاير ” ، وأتى الحريقان على 30930 فدانا.

وتوقع المركز الوطني لمكافحة الحرائق استمرار الحرائق الكثيفة خلال شهر سبتمبر الجاري في أغلب مناطق الغرب الأمريكي وخلال شهر أكتوبر في أجزاء من جبال روكي الشمالية وولاية كاليفورنيا.

وأشار المركز إلى الأجواء الحارة والجافة تعد سببا رئيسيا للحرائق.

وأجبر الحريق ” إيجل كريك فاير ” المشتعل في وادي نهر كولومبيا المئات على ترك منازلهم في تجمعات سكنية إلى الشرق من بورتلاند منها وارينديل ودودسون ولاتوريل، فيما تساقط رماد الحريق على مدينة بورتلاند نفسها.

ويشتعل 81 حريقا على مساحة تزيد على 1.4 مليون فدان في الجزء الغربي من الولايات المتحدة منذ أمس الأربعاء، بعد يوم من تصريحات مسؤولين اتحاديين بأن 200 من أفراد الجيش سيشاركون من التصدي للحرائق.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم المركز الوطني لوكالات مكافحة الحرائق جنيفر جونز: ” من النادر جدا احتراق هذا الكم الكبير من الأفدنة بسبب اشتعال هذا الكم من الحرائق عبر منطقة شاسعة في مثل هذا الوقت من شهر سبتمبر “.