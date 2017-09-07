وزير التعليم : لانقبل التشكيك في مهنية المعلمين وما قاله قينان يتجاوز النقد البناء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رد وزير التعليم على نقد الكاتب الصحفي ” قينان الغامدي ” للمعلمين والمعلمات، واتهامه لأغلبيتهم بالكسل والتسيب بأنه تجاوز النقد وأن معلمين ومعلمات المملكة يتصفون بالألتزام والجدية ولا نقبل التشكيك في مهنيتهم .

وجاء ذلك بعد نشرّ قينان الغامديّ عدة تغريدات على تويتر قال فيها ” المعلمون والمعلمات أكثر العاملين راتباً وتسيباً وتَشَكياً وضعفاً تأهيلياً صارخاً، وأقلهم ثقافة وعطاء، والشمس لا تغطى بغربال، واقعهم يتحدث بوضوح ” .

وقد تابعت ” صدى ” قضية انتقاد المعلمين ووصفهم بالكسالى من قبل ” قينان الغامدي ” ، ورفض مدير تعليم محايل تشويه المعلمين .

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