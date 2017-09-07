عودة وزير الإسكان المصري من الأراضي المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

عاد إلى القاهرة الساعات الماضية الدكتور ” مصطفى مدبولي ” وزير الإسكان ورئيس بعثة الحج الرسمية قادما من المدينة المنورة بعد زيارة للمملكة العربية السعودية أدى خلالها مناسك الحج وقام بالإشراف على بعثات مصر النوعية خلال الموسم .

صرحت مصادر شاركت فى إستقبال ” مدبولي ” : أن رئيس بعثة الحج الرسمية سيتابع عملية تسفير الحجاج المصريين من الأراضى المقدسة لمصر من خلال الإتصال برؤساء بعثات الحج النوعية لحجاج القرعة والتضامن والسياحة إلى جانب الأفراد والإطمئنان على أحوالهم خلال الفترة القادمة مع تقديم تقرير شامل عن موسم الحج هذا العام لكبار المسئولين يتناول أهم الأحداث والفعاليات والإيجابيات والسلبيات التى حدثت خلال هذا الموسم .