عودة 6500 حاج مصري على 26 طائرة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن 6500 حاج مصري سيعودون اليوم الخميس على 26 طائرة تابعة لمصر للطيران والخطوط السعودية ضمن الجسر الجوى الذى تنظمه الشركتان منذ أمس الأربعاء.

فى نفس السياق صرح ” صفوت مسلم ” رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران: تنظم الشركة اليوم الخميس 16 رحلة طيران من جدة إلى القاهرة أيضا وعلى متنها 3500 حاجا من حجاج القرعة والتضامن والترانزيت والرحلات الخاصة وحجاج السياحة بينما تبدأ بعد غد الجمعة فى نقل الحجاج من المدينة المنورة فى إطار الجسر الجوى الذى يضم 320 طائرة لنقل أكثر من 70 ألف حاج من الأراضى المقدسة بعد أدائهم مناسك الحج.

وصرحت مصادر مطلعة بالخطوط الجوية السعودية: تنظم الشركة اليوم الخميس 10 رحلات طيران من جدة والمدينة المنورة لنقل حوالى 3 آلاف حاج من خلال طائرات الشركة كبيرة الطراز حيث تم توفير كل وسائل الراحة للركاب فى مطارى جدة والمدينة المنورة.