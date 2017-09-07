موقع أمريكي يُرشح سعد لمجرد للقب أجمل وجه في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

رشح موقع TC Candler الأمريكي ، الفنان المغربي سعد لمجرد ، للفوز بلقب أجمل وجه في العالم لعام 2017 .

ومن المقرر أن يعلن الموقع عن أسماء الفائزين والترتيب النهائي لهم، في 27 من شهر ديسمبر المقبل.

يُذكر أن الفنان المغربي سعد لمجرد سيمثل في نهاية شهر سبتمبر الحالي أمامالنیابة العامة الفرنسیة، من أجل النظر في تھمة محاولة إغتصاب الفتاة الفرنسيةلورا بريول.