موقع أمريكي يُرشح سعد لمجرد للقب أجمل وجه في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

موقع أمريكي يُرشح سعد لمجرد للقب أجمل وجه في العالم
رشح موقع TC Candler الأمريكي ، الفنان المغربي سعد لمجرد ، للفوز بلقب أجمل وجه في العالم لعام 2017 .
ومن المقرر أن يعلن الموقع عن أسماء الفائزين والترتيب النهائي لهم، في 27 من شهر ديسمبر المقبل.
يُذكر أن الفنان المغربي سعد لمجرد سيمثل في نهاية شهر سبتمبر الحالي أمامالنیابة العامة الفرنسیة، من أجل النظر في تھمة محاولة إغتصاب الفتاة الفرنسيةلورا بريول.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 864 ] نشر منذ 60 دقيقة
يادافع البلا هذا أجمل وجه في العالم ؟
شدعوى وائل كافورى ؟
شوف وجهه تقل وجهه تيس بربري
— ًًً.. هـاي اشلون تـرهـم هـاي ؟ .. ًًً–
هههههههههههههههههههههههاااي
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غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2155 ] نشر منذ 50 دقيقة
وجه العنز احسن وابرك من وجهه
أبو تيم[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 45 دقيقة
والله اني احلى منه هههه
ا………[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 27 دقيقة
ههههههههههه