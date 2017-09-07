 بالصور.. فتاة تتجول في الشارع بثوب من المال - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 7

    سبتمبر

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بالصور.. فتاة تتجول في الشارع بثوب من المال

بالصور.. فتاة تتجول في الشارع بثوب من المال
نيويورك(صدى):

تجولت الفتاة الأرجنتينية فيكتوريا زيبوليتاكيس 31 عاماً ، في شوارع نيويورك وهي ترتدي ثوبا من الأوراق المالية .

حيث قررت فيكتوريا ارتداء ثوب المال حتى يستطيع المترددين في مترو الأنفاق والشوارع أخذ المال من ملابسها في محاولة لمساعدة الآخرين.

وقالت في تصريحات إعلامية : ارتديت ثوبا من الأوراق النقدية بحيث يمكن للناس الحصول على ما يحتاجونه،مٌضيفه ، الحياة أعطتني الكثير، والآن حان الوقت للقيام بشيء فالمال للجميع ممن ليس لهم مأوى.

 

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33639 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب .. ماهي الا على خير ,,

,, يعني من مر او مرت من عنده نتف منها ريشه ,, خوش خوش خوش ,,

[ عدد التعليقات: 18715 ] نشر منذ 2 ساعتين

أحسن من هذيك الي أرتدت توب جريدة
وحاطه الصفحة الرئيسية على الشنطة الخلفية
والناس تقرى وتتثقف👀👀👀🤓
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 864 ] نشر منذ 2 ساعتين

افعل ما تحب وما تريد وقتمـــا تشــاء

طالمــا أن ذلك لا يؤذي من حــولك

O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d

[ عدد التعليقات: 634 ] نشر منذ 2 ساعتين

مصابة بمرض العصر…
هوس الشهرة وحب الظهور على الشاشات…
نسأل الله السلامة والعافية…

[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 30 دقيقة

وانت صادق ياغيور
ودك واحد يصفي رصيدها ويخليها ع الحديدة ههههههههه

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