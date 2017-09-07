بالصور.. فتاة تتجول في الشارع بثوب من المال - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. فتاة تتجول في الشارع بثوب من المال
تجولت الفتاة الأرجنتينية فيكتوريا زيبوليتاكيس 31 عاماً ، في شوارع نيويورك وهي ترتدي ثوبا من الأوراق المالية .
حيث قررت فيكتوريا ارتداء ثوب المال حتى يستطيع المترددين في مترو الأنفاق والشوارع أخذ المال من ملابسها في محاولة لمساعدة الآخرين.
وقالت في تصريحات إعلامية : ارتديت ثوبا من الأوراق النقدية بحيث يمكن للناس الحصول على ما يحتاجونه،مٌضيفه ، الحياة أعطتني الكثير، والآن حان الوقت للقيام بشيء فالمال للجميع ممن ليس لهم مأوى.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33639 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب .. ماهي الا على خير ,,
,, يعني من مر او مرت من عنده نتف منها ريشه ,, خوش خوش خوش ,,
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18715 ] نشر منذ 2 ساعتين
أحسن من هذيك الي أرتدت توب جريدة
وحاطه الصفحة الرئيسية على الشنطة الخلفية
والناس تقرى وتتثقف👀👀👀🤓
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 864 ] نشر منذ 2 ساعتين
افعل ما تحب وما تريد وقتمـــا تشــاء
طالمــا أن ذلك لا يؤذي من حــولك
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
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درة البسامي[ عدد التعليقات: 634 ] نشر منذ 2 ساعتين
مصابة بمرض العصر…
هوس الشهرة وحب الظهور على الشاشات…
نسأل الله السلامة والعافية…
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2155 ] نشر منذ 57 دقيقة
ودك واحد يقدح الولاعه فيها
زائر[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 30 دقيقة
وانت صادق ياغيور
ودك واحد يصفي رصيدها ويخليها ع الحديدة ههههههههه