بالصور.. فتاة تتجول في الشارع بثوب من المال - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك(صدى):

تجولت الفتاة الأرجنتينية فيكتوريا زيبوليتاكيس 31 عاماً ، في شوارع نيويورك وهي ترتدي ثوبا من الأوراق المالية .

حيث قررت فيكتوريا ارتداء ثوب المال حتى يستطيع المترددين في مترو الأنفاق والشوارع أخذ المال من ملابسها في محاولة لمساعدة الآخرين.

وقالت في تصريحات إعلامية : ارتديت ثوبا من الأوراق النقدية بحيث يمكن للناس الحصول على ما يحتاجونه،مٌضيفه ، الحياة أعطتني الكثير، والآن حان الوقت للقيام بشيء فالمال للجميع ممن ليس لهم مأوى.