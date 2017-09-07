شقيق الحاج القطري يكشف تفاصيل مؤامرة الدوحة للنيل من سمعة المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أكد شقيق الحاج القطري المعتدى عليه -في تصريح خاص لـ ” صدى ” – تورط النظام القطري في الجريمة التي تم تسجيلها وبثها بهدف الإساءة لصورة المملكة زاعمين أن الاعتداء تم بالأراضي السعودية كدأب الدوحة.

وكشف جابر المري تفاصيل مثيرة متعلقة بالفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل مظهراً أخيه حمد المري، حيث ادعى ناشر المقطع أن الاعتداء تم بالمملكة بدافع الكراهية وهو ما نسفه تصريح جابر المري جملة وتفصيلاً.

وصرح جابر المري لـ ” صدى ” ، مؤكداً أن أخاه اعتقل هو وأسرته فور عودته للدوحة في تمام الساعة التاسعة إلا الربع، وأن السلطات القطرية تحفظت عليه بعدما أخلت سبيل زوجته وأبناءه، مشددين عليهم منع التواصل معه.

وأشار جابر أنه وفي هذه الحالة تم إجبار شقيقه على تصوير المقطع ثم حولوه إلى أمن الدولة مانعين وقاطعين أي تواصل معه على الصعيدين الأسري والقانوني.

وأرجع جابر سبب التحفظ على أخوه لظهوره في لقاء تليفزيوني بالمملكة أثنى خلاله على السياسة السعودية وحسن تعاملها مع القطريين، لافتا إلى أن أخاه معروف بمعارضته للنظام القطري.

جدير بالذكر في هذا السياق أن حمد المري المعتدى عليه يمثل أحد فصول القمع والتنكيل التي يمارسها نظام الحكم بالدوحة في حق أبناء وطنه، حيث أنه ينتمي لـ ” الغفران ” وهي أحد فروع قبيلة ” آل مرة ” المنكل بها والتي تعدها الدوحة تهديداً لأمنها.

ولجأ النظام القطري لاتخاذ إجراءات تعسفية لنزع الجنسية كعقاب جماعي لـ 6000 آلاف شخص من القبيلة، أعقبها بالتضييق عليهم وفصلهم من وظائفهم وحرمانهم من جميع حقوق المواطنة من مساكن وخدمات فضلاً عن التعامل معهم على أساس أنهم مواطنين غير قطريين وعليهم العيش على الأراضي القطرية كوافدين.

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