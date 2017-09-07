بالفيديو.. تركي آل الشيخ: نطمح لتحقيق أفضل النتائج في كأس العالم - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعرب معالي الأستاذ تركي آل الشيخ عن تطلعه لتحقيق أفضل النتائج خلال مشاركة المنتخب في كأس العالم بموسكو العام القادم.

وقال آل الشيخ في مداخلة هاتفية مباشرة على برنامج أكشن يادوري بأن سمو ولي العهد يضع الرياضة السعودية نصب اهتماماته وأن المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية لقطاع الرياضة تحت رعاية سموه.

وأكد ثقته وطموحه بأن يحقق المنتخب أفضل النتائج في المونديال وأن التأهل ليس وحده الهدف النهائي.

كما أشار إلى أن حديث وتوجيهات سمو ولي العهد تجعله متفائلا بإنجاز قفزات لقطاع الرياضة بالمملكة ككل.

كان أمراً ملكياً قد صدر أمس بتعيين معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.