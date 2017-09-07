أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين وشركات في جنوب السودان - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، عن فرض عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في حكومة جنوب السودان بالإضافة لمسؤول حكومي سابق وثلاث شركات مملوكة أو خاضعة لسيطرة أحد هؤلاء الثلاثة.

كما أدرجت أسمائهم على القائمة السوداء بسبب دورهم في زعزعة استقرار جنوب السودان.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي، إن التدابير التي اتخذتها ضد مالك روبن رياك رينغو ومايكل ماكوي لويث وبول مالونغ توضح بأن حكومة الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد المسؤولين عن تقويض الأمن والاستقرار والمعرقلين لجهود السلام في جنوب السودان.