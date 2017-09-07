ظهور جديد للرئيس المصري الأسبق " مبارك " وأسرته بقرية سياحية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ظهر الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في أحدث صورة له، برفقة نجله جمال وحفيدته فريدة جمال، بإحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي بمصر خلال قضائه إجازة برفقة عائلته.

وأوضحت الصورة مبارك (89 عاماً) وهو بصحة جيدة؛ حيث بدا مبتسماً وكان يركب عربة غولف متنقلة وحفيدته تجلس على رجليه، فيما كان ابنه جمال على يساره يقود العربة.

يذكر أن مبارك أطيح به من الحكم في فبراير 2011، وعقب تبرئته من قضية قتل المتظاهرين انتقل مبارك ليعيش مع أسرته بمقر إقامته بمنطقة مصر الجديدة في العاصمة المصرية القاهرة.