الأمم المتحدة تساعد في مواجهة الإعصار إرما - صحيفة صدى الالكترونية

جنيف(صدى):

أوفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فريقاً إلى باربادوس للعمل مع الوكالة الكاريبية لإدارة الكوارث والطوارئ، فيما يتحرك الإعصار إرما باتجاه منطقة البحر الكاريبي.

وتقف على أهبة الاستعداد للسفر إلى المنطقة، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد السكان المعرضين لخطر الإعصار قد يصل إلى 37 مليون شخص , وفعـّل مكتب الأمم المتحدة في المنطقة ” بروتوكولات الطوارئ ” ويعمل مع المسؤولين الحكوميين في الدول التي من المتوقع أن يضربها الإعصار.

ويدعم فريق الأمم المتحدة في هاييتي السلطات الوطنية، حيث قام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بإيفاد موظفين إلى المناطق الشمالية التي يتوقع أن تتضرر من الإعصار.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في هاييتي وحدتين وبعض القدرات الهندسية في جوناييف لتكون مستعدة لفتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية.