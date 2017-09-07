أخضر كرة الصالات يتابع تدريباته في معسكر الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تابع منتخب السعودي لكرة قدم الصالات تدريباته اليومية على صالة مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة خلال معسكره الذي يمثل المرحلة الأولى من البرنامج الاستعدادي للمشاركة في تصفيات غرب آسيا التي ستقام في العاصمة التايلندية بانكوك خلال الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر المقبل.

ونفذ الأخضر تدريباته أمس الأربعاء تحت إشراف المدير الفني البلجيكي ايفينس هيرمانس على فترتين صباحية ومسائية، وخضع اللاعبون لتدريبات لياقية وبدنية مكثفة خلال الفترة الصباحية برفقة مدرب اللياقة عبدالله المهيدب، وفي الفترة المسائية عمد المدرب إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية باستخدام الكرة، تركزت نحو المرمى، فيما اختتمت الحصة بمناورة أجريت على كامل الصالة.

وقرر المدير الفني للمنتخب استدعاء اللاعب سعيد السلولي للانضمام إلى المعسكر الحالي.