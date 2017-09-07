خادم الحرمين الشريفين يزور واشنطن رسمياً مطلع 2018 - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن البيت الأبيض أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سيقوم بزيارة رسمية لواشنطن في بداية 2018.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون الوثيق بين المملكة و الولايات المتحدة الأمريكية على صعيد عدد من القضايا على رأسها مواجهة الإرهاب وسبل دعم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن المملكة استضافت القمة الأمريكية الإسلامية في شهر مايو من العام الجاري.