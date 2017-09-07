 خادم الحرمين الشريفين يزور واشنطن رسمياً مطلع 2018 - صحيفة صدى الالكترونية

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خادم الحرمين الشريفين يزور واشنطن رسمياً مطلع 2018

خادم الحرمين الشريفين يزور واشنطن رسمياً مطلع 2018
واشنطن(صدى):

أعلن البيت الأبيض أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سيقوم بزيارة رسمية لواشنطن في بداية 2018.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون الوثيق بين المملكة و الولايات المتحدة الأمريكية على صعيد عدد من القضايا على رأسها مواجهة الإرهاب وسبل دعم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن المملكة استضافت القمة الأمريكية الإسلامية في شهر مايو من العام الجاري.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 33633 ] نشر منذ 3 ساعات

حفظ الله ملكنا الغالي في الحل والترحال ,, آمين ,,

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