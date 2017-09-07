خادم الحرمين الشريفين يزور واشنطن رسمياً مطلع 2018 - صحيفة صدى الالكترونية

خادم الحرمين الشريفين يزور واشنطن رسمياً مطلع 2018
أعلن البيت الأبيض أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سيقوم بزيارة رسمية لواشنطن في بداية 2018.
وتأتي الزيارة في إطار التعاون الوثيق بين المملكة و الولايات المتحدة الأمريكية على صعيد عدد من القضايا على رأسها مواجهة الإرهاب وسبل دعم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
يذكر أن المملكة استضافت القمة الأمريكية الإسلامية في شهر مايو من العام الجاري.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33633 ] نشر منذ 3 ساعات
حفظ الله ملكنا الغالي في الحل والترحال ,, آمين ,,