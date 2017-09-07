أكناف الباحة تعايد على الأرامل والأيتام في بلجرشي - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

أقامت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة أكناف بالشراكة مع الفريق التطوعي بمحافظة بلجرشي أمس, حفل معايدة للأرامل والأيتام، بحضور سيدات الاعمال، وعدد من عضوات هيئة التدريس بكلية بلجرشي بجامعة الباحة والمشرفات التربويات والمعلمات ومشرفات الجهات الخيرية ببلجرشي وأكثر من 300 يتيم ويتيمة من أهالي المحافظة, وذلك بفندق سويس انترناشونال بارك بلجرشي.

وقدم الحفل عدد من الفعاليات والفقرات والمسابقات الشيقة، بهدف إدخال الفرح والسرور إلى نفوس الأيتام بمناسبة عيد الأضحى المبارك والعودة للمدارس، كما اشتملت الفعاليات العديد من الهدايا القيمة، وسحوبات، وسيرة ومسيرة، بالإضافة إلى فعالية خروف العيد، وأصوات إنشاديه، و عيدنا .. كان ، وجنودنا بالحد الجنوبي، وأركاني.

وشكرت مشرفة القسم النسائي بالجمعية حنان الغامدي الدعم الذي حظيت به الجمعية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله -، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجمعية.