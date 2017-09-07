بالصور.. خبراء يكشفون تفاصيل تلفيق الدوحة لفيديو الاعتداء على حاج قطري - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشفت مصادر خبيرة تلفيق مقطع الفيديو الذي يظهر على أنه اعتداء على حاج قطري بالمملكة.

وأوضحت المصادر أن الموقع الذي تم فيه تسجيل المقطع المصور تقع إحداثياته في خط العرض 25.3213 خط الطول: 51.3230، كاشفة بذلك أن الموقع يقع غرب العاصمة القطرية الدوحة.

كما حللت المصادر مقطع الفيديو ليتضح أنه قد تم تصويره بتاريخ 6-9-2017 بالتوقيت 7:51 مساءً.

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