بالصور.. خبراء يكشفون تفاصيل تلفيق الدوحة لفيديو الاعتداء على حاج قطري - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. خبراء يكشفون تفاصيل تلفيق الدوحة لفيديو الاعتداء على حاج قطري
كشفت مصادر خبيرة تلفيق مقطع الفيديو الذي يظهر على أنه اعتداء على حاج قطري بالمملكة.
وأوضحت المصادر أن الموقع الذي تم فيه تسجيل المقطع المصور تقع إحداثياته في خط العرض 25.3213 خط الطول: 51.3230، كاشفة بذلك أن الموقع يقع غرب العاصمة القطرية الدوحة.
كما حللت المصادر مقطع الفيديو ليتضح أنه قد تم تصويره بتاريخ 6-9-2017 بالتوقيت 7:51 مساءً.
مسلسل قطري فاشل لتشويه المملكة تفضحه كلمة ” شنو “
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18710 ] نشر منذ 53 دقيقة
قسم بالله كدابين
الحجاج القطريين بالذات
كانوا في عيوننا الثنتين
وكل شي كان مسهل ومسخر لهم
لكن هذي فبركة مابعد الحج
لجزمي وطقته😡
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33633 ] نشر منذ 51 دقيقة
ههههههههه مفضوحين ,,
,, اصلاً لايمكن ان يتصدق ,, مستحيل يعتدون عليه ، ماالسبب ؟
,, لا سبب ولا مسبب ، القطري اخو السعودي ومن المحال ان يعتدي أحدهم على الثاني ,,
.. ويا للبجاحه ، قطري حجاج ، ويعتدون عليه سعوديين !!! أي عقل فارغ يصدق هاالكلام ؟