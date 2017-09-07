مركز بني سعد يستضيف مهرجان العنب الثاني.. غداً - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

ينطلق مهرجان العنب الثاني غداً، الذي تشرف عليه لجنة التنمية السياحية بمحافظة ميسان, بمشاركة 34 عارضاً لمنتج العنب, وذلك بمركز بني سعد جنوب محافظة الطائف .

وقال رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان عواض الخديدي أن المهرجان يقام في مركز بني سعد موطن المنتج حيث تشتهر المركز بإنتاج العديد من الفواكه ومن أبرزها العنب وتحتضن المنطقة ما يزيد عن 500 مزرعة عنب موزعة على مختلف قرى المنطقة وتضخ سنوياً ما يزيد عن ألف طن من أجود أنواع العنب الذي يعد رافداً اقتصادياً مهماً للعديد من المزارعين .

ولفت إلى أن المهرجان يستمر لمدة خمسة أيام ويقام خلاله العديد من الفعاليات المختلفة والمتنوعة والتي اختيرت بعناية لتلبي طموحات الزوار ومنها العروض الشعبية والمسابقات الثقافية ومسرح الطفل والأمسيات الشعرية وسحوبات يومية على الجوائز ومشاركات لبعض المنشدين وغيرها من الفعاليات, مشيراً إلى أنه ستقام فعاليات نسائية مستقلة وبإشراف نسائي بالمركز الحضاري الذي خصص لإقامة الفعاليات النسائية ومشاركات الأسر المنتجة وسيكون الدخول مجاناً للأسر والعائلات .

ونوه إلى أن المهرجان سيسهم في إيجاد المناخ السياحي الملائم للزوار والمصطافين خلال زيارتهم للمهرجان والاستمتاع بالأجواء والمناظر الطبيعية الخلابة للمنطقة .