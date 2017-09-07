الحوثيون يمارسون تهجيراً قسرياً ضد سكان قرية خور في تعز - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

اعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن، إدانته لجرائم ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في قرية خور غرب مدينة تعز.

وأصدر المركز بياناً أوضح فيه، أن مسلحي الميليشيا يحاصرون القرية التي تقع بمنطقة الضباب، منذ عصر الثلاثاء، واقتحموها وقاموا بتهجير سكان القرية بقوة السلاح، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وذكر أهالي القرية “ إن الميليشيا أطلقت عليهم النيران مباشرة ولم يتسنى معرفة عدد القتلى، لكنهم أجبروا البقية على المغادرة فوراً لقريتهم أو قتلهم ”.

ولفتوا إلى أن من تبقى تحت الحصار مهدد بالموت أو التهجير القسري.