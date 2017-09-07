بالفيديو.. قذف المستشارة الألمانية بالطماطم في تجمع جماهيري - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

تعرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقذف بثمر الطماطم من قبل أحد الموجودين في تجمع بمدينة هايدلبرغ الألمانية خلال تظاهرة داعمة لترشحها للانتخابات الفيدرالية.

وظهر الرداء الذي تلبسه ميركل ملطخاً بآثار الطماطم التي رُميت بها، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات المقرر عقدها في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

يذكر أن ميركل تواجه معارضة شديدة من اليمينيين الذين يعارضون سياساتها تجاه ملفات الهجرة واللجوء، ويطالبونها بـ ” الرحيل وأخذ المهاجرين معها “.