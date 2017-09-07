بالفيديو.. السومة يشكر بشار الأسد وصدمة جماهيرية لمتابعيه - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أصاب اللاعب السوري والمحترف في صفوف فريق الأهلي عمر السومة، الجماهير الرياضية، بصدمة بعد ظهوره في لقاء تلفزيوني من العاصمة دمشق قدم فيه الشكر للرئيس السوري بشار الأسد.

ووجه السومة الشكر في لقاء تلفزيوني إلى الأسد لدعمه للرياضة الذي كان له نتيجة إيجابية على المنتخب السوري -حسب تعبيره- ، مبدياً سعادته بتحرير مدينة دير الزور التي ينتمي لها.

وعبّر الكثير من المغردين ونشطاء التواصل الاجتماعي من عشاق الكرة عن صدمتهم من حديث اللاعب وتغيير موقفه من القيادة السياسية في سوريا .

من جهة أخرى اعتبر آخرون أن السومة كان مجبراً على قول مثل هذا الكلام؛ بسبب موقفه السابق المؤيد للثورة السورية، وتداولوا مقطع فيديو يظهر تقديمه التحية لعدد من جماهير بلاده رفعوا علم الثورة السورية، خلال مباراة خاضها مع المنتخب السوري في الكويت.