بالفيديو.. السومة يشكر بشار الأسد وصدمة جماهيرية لمتابعيه - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. السومة يشكر بشار الأسد وصدمة جماهيرية لمتابعيه
أصاب اللاعب السوري والمحترف في صفوف فريق الأهلي عمر السومة، الجماهير الرياضية، بصدمة بعد ظهوره في لقاء تلفزيوني من العاصمة دمشق قدم فيه الشكر للرئيس السوري بشار الأسد.
ووجه السومة الشكر في لقاء تلفزيوني إلى الأسد لدعمه للرياضة الذي كان له نتيجة إيجابية على المنتخب السوري -حسب تعبيره- ، مبدياً سعادته بتحرير مدينة دير الزور التي ينتمي لها.
وعبّر الكثير من المغردين ونشطاء التواصل الاجتماعي من عشاق الكرة عن صدمتهم من حديث اللاعب وتغيير موقفه من القيادة السياسية في سوريا .
من جهة أخرى اعتبر آخرون أن السومة كان مجبراً على قول مثل هذا الكلام؛ بسبب موقفه السابق المؤيد للثورة السورية، وتداولوا مقطع فيديو يظهر تقديمه التحية لعدد من جماهير بلاده رفعوا علم الثورة السورية، خلال مباراة خاضها مع المنتخب السوري في الكويت.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33633 ] نشر منذ 2 ساعتين
عادي التقلب من هاالأشكال المتمصلحه ، يلعبون على الحبلين ، وين ماهبت الريح اوما معها ,,
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18710 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماينلام جالس بوسط الخوف ولازم يقول مايملى علية.
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 457 ] نشر منذ 1 ساعة
دير الزور لم تحرر بعد من خوارج العصر داعش ولكن تم فك الحصار على مطار دير الزور من قبل الجيش السوري ودير الزور محتلة من قبل داعش من عام 2014 وحتى الآن نسأل الله أن يحررها من كلاب النار!
ابو تركي[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 1 ساعة
ابو محمد والله لا احد يشكك في اخلاق السومه خذوها من مبدأ الاحترام لا احد يتعصب لناديه تروا اللقاء في قلب دمشق بسوريا ولازم يقول الكلام هذا اتقوا الله ودعوا الخلق للخالق واحمدوا الله على نعمة الأمن والامان
محايد[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 1 ساعة
نعم من حق السومة يفتخر ببلاده وهذا واجبه تجاه وطنه وهو في الاخير سوري ومن حقه ان يقول مايريد لسنا أوصياء على السومة ولاغير السومة هو هناك في سوريا له الحق ان يفاخر بمايريد ونحترم رأيه ورغبته واذا مدح بشار فهو حقه وهل نحن أوصياء عليه قل كذا او لاتقل كذا للرجل عذره واقصد السومة وأي احد مكانه ليس أمامه الا ان يقول ماقال السومة لاندعي الشجاعة والبطولة ونحن بعيدين عن المشهد هو يتكلم من جحر المجرم بشار ماذا تريده ان يقول معذور السومة ولااحد في نظري يلومه على ماقال لانه قال هذا الكلام في دمشق من جانب بشار
صادق الكلمه[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 1 ساعة
https://twitter.com/philosophersaud/status/905537385747939329
ابو محمد الشقردي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 47 دقيقة
الحمد لله أن حكومتنا ما رضخت لمطالبات بنو طحلب لمنح الجنسية السعودية للسومة