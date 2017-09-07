فنون الرياض تطلق الموسم الخامس للملتقى الثقافي - صحيفة صدى الالكترونية

تركية البدر(صدى):

أطلقت جمعية الثقافة والفنون بالرياض اليوم نشاط الملتقى الثقافي في عامه الخامس بورقة عنوانها: ” صفحات مطوية من حياة الشاعر حمد الحجي ” يقدمها الشاعر والباحث سعد الغريبي بمقر الجمعية الرئيسي بالمعذر.

وأوضح الغريبي أن هذه الورقة تأتي لتذكرنا بالشاعر الحجي الذي فقد شعره لأسباب عديدة فهو شاعر مطبوع يسهل عليه قول الشعر وبالتالي لا يكترث لتسجيله .

وبين المشرف على الملتقى الدكتور سعد البازعي أن الملتقى الثقافي يعد نشاط جماعي منتظم ينهض برعاية جمعية الثقافة والفنون ويسعى إلى أن يكون منصة وقناة للإبداع والفكر بمختلف وجوههما.