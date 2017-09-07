بالفيديو.. مقتل شخص فى تحطم طائرة بمطار ويلز البريطاني - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

لقي شخص مصرعه الأربعاء، أثر تحطم طائرة صغيرة الحجم في مطار ويلز، وهرعت سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

وقال أحد شهود العيان في تصريحات صحفية: ” سمعنا صوت انفجار مخيف، ثم لاحظنا طائرة تهبط من دون فتح عجلات الهبوط، وأدركنا أنها تهبط بسرعة كبيرة، يبدو أن بطن الطائرة ارتطم بالمدرج، وبدأ الحطام يتناثر فى كل مكان، واشتعلت النيران على الفور ” .

من جانبها، كتبت شرطة شمال ويلز، تغريدة عبر حسابها الرسمى قالت فيه: ” يتعامل ضباطنا حاليا مع حادث فى مطار كايرنارفورن بمساعدة زملائنا من رجال الإسعاف والإطفاء ” .

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Dc-vKmQy1qk