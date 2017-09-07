القبض على حارقي كاميرا " ساهر " بأبها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

ورد بلاغ لغرفة العمليات بشرطة منطقة عسير وذلك يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٨/١٢/١٥ عن تعرض جهاز ضبط السرعة (ساهر) بحي الضباب بمدينه أبها للحريق وتم مباشره البلاغ ومن خلال اجراءات البحث تم ملاحظة أشخاص يقومون بالشروع باحراق كاميرا اخرى للرصد (ساهر) بمدينة سلطان فتم بفضل الله ضبطهما بعد أن تمكنا من كسر شاشة الكاميرا وسكب مادة البنزين محاولين احراقها .

وقد إعترفا بفعلهما وهما شابان في العقد الثاني من عمرهما كما اعترفا بقيامهما بإحراق كاميرا الرصد (ساهر) بحي الضباب بنفس الأسلوب وتم استكمال اجراءت الاستدلال لإحالتهما للنيابة العامة

صرح بذلك الناطق الإعلامي لشرطة منطقه عسير الرائد زيد محمد الدباش .