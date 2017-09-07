زوج ملكة الدنمارك يعاني من " العته " - صحيفة صدى الالكترونية

زوج ملكة الدنمارك يعاني من ” العته “
أعلن البلاط الملكي الدنماركي، اليوم الأربعاء، أن زوج الملكة مارغريت الثانية الفرنسي المولد يعاني من العته، وسيقلص بشكل كبير أنشطته الملكية.
وتم تشخيص مرض الأمير هنريك (83عاماً) بعد سلسة من الفحوصات، التي كان أحدثها في آخر فصل الصيف في مستشفى ريجشوسبيتاليت في كوبنهاغن.
وتتضمن الأعراض ” انخفاضاً ” في ” مستوى الإدراك لديه ” ، وأشار تقييم التأثير إلى أنه ” أكبر مما كان متوقعاً ” بالنسبة لسنه، حسبما أفاد بيان المستشفى.
وفي الشهر الماضي، أثار الأمير استغراب الكثيرين بعد إعلانه أنه لن يدفن في كاتدرائية روسكيلد جوار الملكة في تابوت حجري خاص، في قرار تم اعتباره خروجا عن التقاليد.
وقالت الملكة إنها لن تغير خطط جنازتها.
يذكر أن الملكة مارجريت تزوجت الأمير هنريك عام 1967، وأصبحت حاكمة البلاد عام 1972، ولديهما ابنان.
ولم يخف الأمير على مدار السنوات الماضية أنه كان يرغب في أن يحظى بدور ولقب أبرز، لكن خبراء في الشؤون الملكية أوضحوا أن الدستور يشير بوضوح إلى أن الملكة (77 عاماً) هي الحاكمة. وتخلى الأمير عن العديد من مهامة الرسمية العام الماضي.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17773 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يخارجنا اذكر ان العثه تكون في الاثاث
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33620 ] نشر منذ 1 ساعة
مافيه مشكله في دنماركيين واجد ,,
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18707 ] نشر منذ 41 دقيقة
عته يامحرومتي عته
مو عثه🤗🤗🤗
العته مثل فقدان العدة🤓
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33620 ] نشر منذ 32 دقيقة
صح كلامك يااخ القرني ,, وكل عام وانت ومن تحب بخير وصحه وسلام ,, آمين ,,
,, باالضبط مثل ماتفضلت ,, العته هي فقدان العِدَّه ,, والعجوزه زوجته ودها تجدده ,,
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18707 ] نشر منذ 23 دقيقة
وانت بخير وسلامه يبو محمد😘
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18707 ] نشر منذ 18 دقيقة
العته هي فقدان العده
يعني الدنمركي هذه صاير يخلط مويه وزيت
الكبر شين لكن الحمدلله على كل حال🤔