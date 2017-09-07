قنصلية المملكة بهيوستن الأمريكية تحذر المواطنين من تعرض الولاية لإعصار - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حذّرت قنصلية المملكة في هيوستن الأمريكية، المواطنين المتواجدين في ولاية فلوريدا، من تعرض الولاية لإعصار ” إيرما ” .

ودعت القنصلية، في تعميم لها، جميع المواطنين المتواجدين في السواحل الجنوبية -وخصوصًا منطقة Key west، ومقاطعات Monroe و Miami dade و Broward وwest palm- إلى توخي الحيطة والحذر، وإخلاء المساكن إذا صدر الأمر بذلك من السلطات المحلية.

كما شدّدت القنصلية، على ضرورة البقاء في المنازل وعدم المخاطرة بقيادة السيارات إلا للضرورة، خوفًا من الفيضانات المتوقعة التي قد ترافق الحالة، واتباع كل تعليمات السلامة التي أصدرتها السلطات المحلية، ومتابعة وسائل الإعلام المختلفة لمعرفة تطورات الإعصار.

ونشرت القنصلية مجموعة من الأرقام للمواطنين للاتصال بها عند الضرورة