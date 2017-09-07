تعليم بيشة يعلن حركة النقل الداخلي للمعلمين - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أعلنت إدارة التعليم في محافظة بيشة أمس، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1438 – 1439هـ، حيث تم نقل 1082 معلما ومعلمة هذا العام من مجموع 2948 تقدموا لحركة النقل.

من جانبه قال مدير التعليم بمحافظة بيشة نايف الهاجري، في تصريحات الأربعاء، أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الذين تقدموا لحركة النقل الاطلاع على نتيجة نقلهم بالاستعلام عبر حسابهم في برنامج نور أو عبر الرابط الذي أعلنته الإدارة: من هنا .

ويمكن تسجيل أي ملاحظة أو تظلم خلال خمسة أيام من إعلان الحركة.