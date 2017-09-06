الميليشيات الحوثية تقتحم منازل مسئولين حكوميين في صنعاء - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

نفذت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأربعاء، عمليات اقتحام ونهب في العاصمة اليمنية صنعاء لمنازل وزراء في الحكومة الشرعية، ضمن جرائمها وانتهاكاتها المستمرة.

وأفادت مصادر محلية في صنعاء، أن مسلحين حوثيين، اقتحموا ونهبوا منزل نائب رئيس الحكومة اليمنية وزير الداخلية اللواء حسين عرب، الكائن في المدينة الليبية، ومنزل وزير الإعلام معمر الأرياني في شارع الخمسين بالعاصمة.

وأوضحت المصادر، أن ميليشيا الانقلاب كثفت مؤخرا من استهداف ونهب منازل السياسيين المعارضين لمشروعها في مناطق سيطرتهم، خاصة العاصمة صنعاء.

وأكد وزير الإعلام اليمني، اقتحام منزله من قبل ميليشيا الانقلاب بعد اختطافها للحارس، وقاموا بتكسير الأبواب والنهب والعبث بمحتويات المنزل.