بالفيديو.. سائق ينجو من الموت بأعجوبة - صحيفة صدى الالكترونية

كييف(صدى):

تعرض سائق لحادث مروع أثر تصادم سيارته الأوبل مع أخرى ” تويوتا ” ، انحرفت بعده لتصطدم بقوة بعمود إنارة، لتتضرر بشكل كبير، ثم اشتعلت النيران بها، ومرت لحظات توتر وقلق، حيث كان السائق داخل السيارة التي انتشرت النيران في معظم أجزائها، ولم يتدخل لإنقاذه.

ووثق مقطع فيديو الحادث واللحظات المثيرة في حياة قائد سيارة اشتعلت النيران بمعظم أجزائها عقب حادث في أوكرانيا، إذ تمكن قفز الرجل من النافذة الخلفية لينجو بحياته، إلا أنه أصيب بحروق في وجهه.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=prHclmMB5Tw