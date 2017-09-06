⁠⁠⁠⁠⁠إنشاء منطقة " فض اشتباك " بين الجيش الحر والأكراد شمالي سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أعلن الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، إنشاء منطقة ” فض اشتباك ” في تل رفعت شمال سوريا، بموجب اتفاق ينصّ على نشر قوات للنظام وشرطة عسكرية روسية.

وقال الجنرال سيرغي رودسكوي من قيادة الأركان الروسية إن إنشاء هذه المنطقة هدفه ” منع الاستفزازات والاشتباكات التي يمكن أن تقع بين الجيش السوري الحر والمقاتلين الأكراد ” .

وأضاف أن قوات للنظام السوري ” حلّت مكان الوحدات الكردية التي أخلت المنطقة، ونشرت وحدات من الشرطة العسكرية للجيش الروسي ” لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

وتعبير ” فض الاشتباك ” يستخدمه العسكريون للإشارة إلى التدابير المتخذة لتجنب وقوع حوادث ناتجة عن وجود أطراف عدة تحارب عدوا في منطقة واحدة.