 بالصور.. رئاسة شؤون الحرمين تودع ضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 6

    سبتمبر

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بالصور.. رئاسة شؤون الحرمين تودع ضيوف الرحمن

بالصور.. رئاسة شؤون الحرمين تودع ضيوف الرحمن
نايف السالم(صدى):

ودعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضيوف الرحمن بصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بعد أن منَ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأوضح فيصل بن صالح مدني، مدير إدارة شؤون الحج والعمرة، في تصريحات الأربعاء، أن الإدارة ستستمر في توديع ضيوف الرحمن بمثل ما استقبلوا به من حفاوة وترحيب، مع توزيع عبوة ماء زمزم والمصاحف والكتيبات الإرشادية وبعض الهدايا، لنقل صورة حسنة عن الدعوة الخيرة المعتدلة وإبراز جهود ولاة الأمر في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما.


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