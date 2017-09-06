تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة الجديد.. شاعر بمنصب سياسي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

صدر، اليوم، أمر ملكي بإعفاء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة من منصبه، وتعيين معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

تركي آل شيخ، شاعر غنائي بمنصب سياسي، حيث يعمل في الديوان الملكي بمنصب مستشار بمرتبة وزير، وكان قبلها مستشارا بمرتبة ممتازة ورافق وقتها الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- إلى الكثير من الوجهات، وخاصة جولته الآسيوية الطويلة.

ويعتبر تركي آل الشيخ من المسئولين القريبين إلى الشباب السعودي، وله اهتمامات رياضية خاصة كرة القدم، وكان يشغل تركي آل الشيخ منصب الرئيس الشرفي لنادي التعاون.

وتركي آل شيخ هو مؤلف أغنية “ علم قطر ” التي طرحت مؤخرا، وحققت نجاحا كبيرا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب لعديد من المطربين في العالم العربي، من بينهم المطرب عمرو دياب، حيث تعاون معه في ألبومه الأخير وكتب له أغنيتين هما ” أجمل عيون، يا أحلى حاجة ” ، اللذين حققا نجاحا كبيرا.

يأتي هذا القرار بعد يوم من تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم روسيا 2018، بعد فوزه أمس على منتخب اليابان بهدف.

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