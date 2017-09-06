⁠⁠⁠⁠⁠أمريكا تفرض عقوبات على 3 مسئولين بجنوب السودان - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، عقوبات على اثنين من كبار المسئولين من جنوب السودان، بالإضافة لقائد الجيش السابق، في تحذير لحكومة الرئيس سلفا كير بشأن تزايد الهجمات على المدنيين في الحرب الأهلية المستمرة منذ أربعة أعوام في البلاد.

وفي بيان على موقعها الإلكتروني قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها جمدت أرصدة المسئولين الثلاثة وهم: روبن رياك رينجو مسئول الشئون اللوجسيتية في جيش جنوب السودان، وبول مالونج القائد السابق للجيش الذي أقاله كير في مايو ووضعه رهن الاعتقال المنزلي، ووزير الإعلام ميشيل ماكوي على قائمة سوداء، بسبب دورهم في زعزعة استقرار جنوب السودان.