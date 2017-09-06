سوري يحول الـ " كلاشينكوف " إلي " بندقية موسيقية " - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

حول غالب بدران مواطن سورى، الكلاشينكوف من آلة حرب إلى آلة موسيقية تصنع البهجة فى النفوس تشبه ” الكمان ” ، وأطلق عليها البندقية الموسيقية، مما لفت أنظار العالم إليه، وكتبت عنها أشهر الصحف العالمية بعدما انتشرت صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال بدران، إن الفكرة هدفها إنسانى، لأنه يكره الحروب، كما أنها رسالة سلام ومحبة، موضحاً أن الآلة الموسيقية تعمل على وتر واحد فقط تشبه الربابة وتحاكى الشعور، فالسلام ديانة الروح والحب وتلامس روح جميع الكائنات، مشيراً إلى أن الآلة الموسيقية صنعها بنفسه لتحاكى العقل الباطن لجميع الكائنات حتى الحيوان.