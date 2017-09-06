بكاء مواطن فرحا بعد تأهل المنتخب لكأس العالم - صحيفة صدى الالكترونية

الأربعاء 6
سبتمبر
الحمد لله على تأهل
بصراحة كانت مباره صعبه
والفوز خالف كثير نقاد
لكن فوزنا رد على الي يقولون الامارات تبغى تساهل للمنتخب بتاهل
يارب لك الحمد تم الرد على عيهم بقنبلة الفهد
في مرمى الكمبيوتر الياباني
*والله العظيم تناظر بوجهك بالمراية؟!! يا راجل أستح على كبرك وفبركتك الكذابة على بالك بيجي أحد يشرهك بسيارة ولا كاش*
ولماذا لا تبكي على شهدائنا على الحد الجنوبي يا فالح!؟
*هزلت ورب الكعبة وبعدين أطمنك انت والجماهير الفرحانه لا تفرحوا بقوة لأننا بننصك بالستة والثمانية ونرجع على خط البلدة فلا تبالغوا بالوصول إلى كأس العالم!!؟*
السبب واضح لأن ما حولك أحد من اللعيبة وشوف متوسط أعمارهم حول ال ٣٠ وفوق وأصغر لاعبين البريك والمولد😏
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زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على تأهل
بصراحة كانت مباره صعبه
والفوز خالف كثير نقاد
لكن فوزنا رد على الي يقولون الامارات تبغى تساهل للمنتخب بتاهل
يارب لك الحمد تم الرد على عيهم بقنبلة الفهد
في مرمى الكمبيوتر الياباني
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 1 ساعة
*والله العظيم تناظر بوجهك بالمراية؟!! يا راجل أستح على كبرك وفبركتك الكذابة على بالك بيجي أحد يشرهك بسيارة ولا كاش*
ولماذا لا تبكي على شهدائنا على الحد الجنوبي يا فالح!؟
*هزلت ورب الكعبة وبعدين أطمنك انت والجماهير الفرحانه لا تفرحوا بقوة لأننا بننصك بالستة والثمانية ونرجع على خط البلدة فلا تبالغوا بالوصول إلى كأس العالم!!؟*
السبب واضح لأن ما حولك أحد من اللعيبة وشوف متوسط أعمارهم حول ال ٣٠ وفوق وأصغر لاعبين البريك والمولد😏