بالفيديو.. تفحيط بسيارة جيب لاند كروزر ينتهي بحادث مروع - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أختلت عجلة قيادة سيارة جيب لاند كروزر حديثة موديل 2017، في يد شاب، أثناء تفحيطه في شارع عام، مما أدي لإنقلابها، بصورة غريبة.

وأظهر مقطع فيديو المفحط وهو يقود السيارة على سرعة عالية، ثم حاول الدوران بها، إلا أنه لم يستطِع، كما سُمع صوت اصطدام السيارة بشيء في الأرض، ثم ارتفعت ودارت دورة كاملة واستقرت على جانبها، في حادث خطير.