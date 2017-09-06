بالفيديو.. تفحيط بسيارة جيب لاند كروزر ينتهي بحادث مروع - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تفحيط بسيارة جيب لاند كروزر ينتهي بحادث مروع
أختلت عجلة قيادة سيارة جيب لاند كروزر حديثة موديل 2017، في يد شاب، أثناء تفحيطه في شارع عام، مما أدي لإنقلابها، بصورة غريبة.
وأظهر مقطع فيديو المفحط وهو يقود السيارة على سرعة عالية، ثم حاول الدوران بها، إلا أنه لم يستطِع، كما سُمع صوت اصطدام السيارة بشيء في الأرض، ثم ارتفعت ودارت دورة كاملة واستقرت على جانبها، في حادث خطير.
خالد[ عدد التعليقات: 703 ] نشر منذ 15 ساعة
يستاهل ليتها كسرت رقبة وظهره
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33639 ] نشر منذ 14 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ررر[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 14 ساعة
فسقان .تلفاه سارق السياره من ابوه .
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5465 ] نشر منذ 14 ساعة
المسلمين يدعون عليهم بالحادث الشنيع وربي استجاب دعوات المسلمين والحمدلله شرهم مستطير ما يتركون أذية المسلمين حتى العقوبات ما فادت معهم
حمودي[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يشفيه ويبعد عنه كل مكروه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2155 ] نشر منذ 13 ساعة
المخدرات والفسقه
قال تعالى
كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى
أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 12 ساعة
يا اخوان الدعاء بالهداية افضل من الدعاء علية قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لانكم مكارم الاخلاق )(ماكان الرفق في شي الا زانة ومنزع من شي الا شانة
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 12 ساعة
ادعوا لهم بالهداية يااخوان
ابو طلال[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 12 ساعة
جيل تعبان ماتعب على شي .
Pocatello[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 12 ساعة
السلام عليكم
اولا قدر الله وماشاء فعل
ثانيا الله يعوض عليه بالأحسن يارب
ثالثا مايجوز ندعي على اخ مسلم مثلنا
رابعا
اذا كان دا تفحيط مثل ما يقول الخبر احب أوصل كلمة للسائق وأقله احنا كلنا نحبك وما نبغى لك الا السلامة والخير وبلاشي تسوي كده ياغالي ثاني
طبعا الكلام الي هو رابع بند مهو كلامي
كلام واحد من الضباط الله يذكره بالخير عام ٩٣م كنت مثله الين واحد ضابط من زملاء الوالد الله يرحمه قلي الكلام دا
اترسخ في مخي ومعد صرت افحط لاني حسّيت بإحساس غريب من كلامه والله الين اليوم اتواصل مع أولاده ودايما أدعيله طبعا وصلني كلامه عن طريق ابوية الله يرحمه لانه الشخص دا شاف التفحيط لكن الضرب والسب والدعاء والحبس يخلي الواحد يعاند اكثر واكثر
ما أقول غير لعل الله يحمي الجميع ويحاولو يتعاملو مع المفحط بنفس طريقة صديق الوالد
وما يحتاج احلف كثير ماتوا قدام عيني بالعشرات ودا برضوا سبب ثاني ودايم ادعي لمخترع ساهر بكل خير بسبب الا وهو الناس الي كانوا يموتو قدامي ونسبة حوادث السرعة الي انخفضت ولله الحمد والله يجعلها في يوم تنتهي دي الظاهرة المزعجة
اللهم صلي على سيدنا محمد
علي الجهني[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 11 ساعة
على قلبي زي العسل يستاهل مادفع فيها ولا ريال
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 11 ساعة
والله لو كنت صاحب قرار اي واحد يفحط ويصير عليه حادث لا احمله تكلفت العلاج واذا ماقدر لقيمة العلاج مايتعالج المشكلة ليس بالشباب المشكلة بالاباء لو ولده يسوي تصرف ماهو زين وتعلمه يقول ولدي مايسويها من شأن كذا الشباب تمادو الاب صار دوره بالحياة صرافة فلوس ومحامي عن اخطاء ولده
⛔️[ عدد التعليقات: 5672 ] نشر منذ 11 ساعة
من هالحال واردى
رهيب[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 8 ساعات
عقبال الدشير الباقي وكفى الله المسلمين شرهم شباب ماتربو على الأخلاق ولا أبوان فيهم خير بهالوقت
كان زمان[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 5 دقائق
اللهم ردهم للحق ……