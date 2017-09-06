 بالصور.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على ربوع العين بمحافظة أضم - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 6

    سبتمبر

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بالصور.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على ربوع العين بمحافظة أضم

بالصور.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على ربوع العين بمحافظة أضم
حامدالعمري(صدى):

هطلت عصر اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة ، على مركز ربوع العين بمحافظة أضم سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

فيما التقطت عدسة أحد قراء ” صدى ” المواطن ” فهد مفرج المتعاني ” عدداً من الصور للأمطار ، والتي تركزت الأمطار الغزيرة على مركز ربوع العين ، وأمطار خفيفة على دثن وأجزاء من وادي العرج، هذا وقد أسهمت الأمطار ، في تلطيف الأجواء وتدنّي درجات الحرارة.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33593 ] نشر منذ 1 ساعة

ماشاء الله ,, جعلها الله امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 58 دقيقة

اللهم اجعلها امطار خير وبركة

[ عدد التعليقات: 33593 ] نشر منذ 45 دقيقة

بمناسبة الأمطار والمناظر الحلوه والجو البديع ,, نتذكر اصحابنا وأحبابنا ,,

,, وأنا هنا أبحث عن اخي وافي العشره ، راعي الددسن ,, يامن عينه ؟

,, أخونا وأنيس صحيفتنا ومعلقيها وقراءها ، غايب ، أتمنى أن يكون بخير وعافيه ، عسى المانع خير اخوي ,,

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