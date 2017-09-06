بالصور.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على ربوع العين بمحافظة أضم - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على ربوع العين بمحافظة أضم
هطلت عصر اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة ، على مركز ربوع العين بمحافظة أضم سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.
فيما التقطت عدسة أحد قراء ” صدى ” المواطن ” فهد مفرج المتعاني ” عدداً من الصور للأمطار ، والتي تركزت الأمطار الغزيرة على مركز ربوع العين ، وأمطار خفيفة على دثن وأجزاء من وادي العرج، هذا وقد أسهمت الأمطار ، في تلطيف الأجواء وتدنّي درجات الحرارة.
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
فهد المتعاني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمدلله امطار خير وبركه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33593 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله ,, جعلها الله امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع ,, آمين ,,
احمد المتعاني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 58 دقيقة
اللهم اجعلها امطار خير وبركة
خالد المتعاني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 45 دقيقة
اللهم صيبآ نافعآ …
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33593 ] نشر منذ 45 دقيقة
بمناسبة الأمطار والمناظر الحلوه والجو البديع ,, نتذكر اصحابنا وأحبابنا ,,
,, وأنا هنا أبحث عن اخي وافي العشره ، راعي الددسن ,, يامن عينه ؟
,, أخونا وأنيس صحيفتنا ومعلقيها وقراءها ، غايب ، أتمنى أن يكون بخير وعافيه ، عسى المانع خير اخوي ,,