بالصور.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على ربوع العين بمحافظة أضم - صحيفة صدى الالكترونية

حامدالعمري(صدى):

هطلت عصر اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة ، على مركز ربوع العين بمحافظة أضم سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

فيما التقطت عدسة أحد قراء ” صدى ” المواطن ” فهد مفرج المتعاني ” عدداً من الصور للأمطار ، والتي تركزت الأمطار الغزيرة على مركز ربوع العين ، وأمطار خفيفة على دثن وأجزاء من وادي العرج، هذا وقد أسهمت الأمطار ، في تلطيف الأجواء وتدنّي درجات الحرارة.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.