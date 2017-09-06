⁠⁠⁠⁠⁠راكبة مصرية تسدد 7 آلاف جنيه وزن زائد لشحن كلبها إلى أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

سددت راكبة مصرية اليوم الأربعاء، 7 آلاف جنيه قيمة وزن زائد لشحن كلبها من فصيلة ” جولدن ” من القاهرة إلى الولايات المتحدة بعد تجاوز الكلب للوزن المحدد لتذكرة سفره حيث كان يزن 66 كيلوجراما.

قالت مصادر بمطار القاهرة: أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 985، المتجهة إلى نيويورك تقدمت راكبة لشحن كلبها الكبير والذى يزن 66 كجم، فطلب منها مسئول الطائرة سداد 400 دولار قيمة وزن زائد عن الوزن المسموح به بتذكرة سفر الكلب وهى 23 كجم وقامت الراكبة بسداد الرسوم المطلوبة منها وشحن الكلب.