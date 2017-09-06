" الاستثمارات العامة " و " سوفت بنك " يستعدان لإطلاق ميثاق عالمي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

يستعد صندوق الاستثمارات العامة، بالتعاون مع مجموعة سوفت بنك، لإطلاق ميثاق عالمي في مجال الأنظمة الروبوتية يهدف لاستكشاف آلية دمج الأنظمة الروبوتية بشكل أفضل في الأنشطة اليومية والمهام في القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال والأفراد.

ويعتزم كل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة سوفت بنك في الأشهر القادمة تأسيس شراكات عالمية رائدة في القطاعين الخاص والأكاديمي، ومع وخبراء ومنظمات حكومية وغير حكومية بهدف إيجاد منصة تسهم في دفع صناعة الأنظمة الروبوتية قدماً.