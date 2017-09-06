جمعية " أكناف " بالباحة تنظم حفل معايدة للأرامل والأيتام - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة (أكناف) بالشراكة مع الفريق التطوعي بمحافظة بلجرشي، أمس الثلاثاء الموافق 1438/12/14هـ، حفل معايدة للأرامل والأيتام، بحضور سيدات الاعمال، وعدد من عضوات هيئة التدريس بكلية بلجرشي بجامعة الباحة والمشرفات التربويات والمعلمات ومشرفات الجهات الخيرية ببلجرشي وأعيان المجتمع من النساء، وأكثر من 300 يتيم ويتيمة من أهلي محافظة بلجرشي، وذلك بفندق سويس انترناشونال بارك بلجرشي.

وتخلل حفل المعايدة عدد من الفعاليات والفقرات والمسابقات الشيقة، بهدف إدخال الفرح والسرور إلى نفوس أبنائنا الأيتام بمناسبة عيد الأضحى المبارك والعودة للمدارس، واشتملت الفعاليات على العديد من الهدايا القيمة، وسحوبات، وسيرة ومسيرة، بالإضافة إلى فعالية خروف العيد، وأصوات إنشادية، و ” عيدنا.. كان ” ، وجنودنا بالحد الجنوبي، وأركاني.

ونوهت مشرفة القسم النسائي بالجمعية الأستاذة حنان الغامدي بالدعم الذي حظيت به الجمعية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-، وكذلك صاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجمعية.والدعم اللا محدود من رجال وسيدات الأعمال والفريق التطوعي النسائي بمحافظة بلجرشي.

مؤكدة” بأن الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة (أكناف) تحرص على مشاركة أبنائها في مختلف المناسبات العامة والوطنية والأعياد والأيام العالمية، وتقيم لهم البرامج المتنوعة لتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية واكتشاف مواهبهم وصقلها، مما يؤهلهم للنجاح وتحقيق أهدافهم المستقبلية.

ووجه المشرف العام بالجمعية شكره وتقديره للحضور من الايتام والاهالي والمنظمين والمنظمات والفرق التطوعيه المشاركة في نجاح هذا الحفل وشكره الخاص لفندق سويس انتزناشونال لتعاونهم مع الجمعية في كل مايخدم الايتام في المنطقة.