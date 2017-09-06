بالفيديو.. كلب يقتحم مباراة كولومبيا والبرازيل في تصفيات كأس العالم - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

اقتحم كلب أرضية ملعب مباراة البرازيل وكولومبيا في تصفيات كأس العالم 2018، وخطف الأضواء من اللاعبين وأصبح الحدث الأهم في المباراة.

يأتي هذا بعد أن سجل راداميل فالكاو هدف التعادل لكولومبيا أمام البرازيل.

ولم تفز كولومبيا مطلقا على البرازيل في تصفيات كأس العالم، لكن التعادل كان الأول في 10 مباريات لمدرب البرازيل تيتي الذي انتزع النقاط الثلاث في مبارياته التسع السابقة بالتصفيات.