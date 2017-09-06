مستشفى الفرشة يستقبل ١٠ مصابين إثر حادث بعسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تلقي مستشفى الفرشة اليوم الأربعاء، بلاغاً يفيد بإصابة ١٠ أشخاص إثر حادث مروري مروع بمنطقة عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة منطقة عسير عبد العزيز بن يحيى آل شايع أنه وفور تلقي البلاغ أعلن المستشفى الشارة الصفراء واستنفر المختصين للتعامل مع الحالات فور وصولها وتقديم الرعاية الطبية المثلى لهم، حيث كانت حالة 2 من المصابين حرجة جداً وتم إنعاشهم واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وتحويلهم إلى مستشفى عسير المركزي كإنقاذ حياة.

فيما كانت إصابة 5 حالات متوسطة منهم شخصين من إحدى الجنسيات العربية وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم وتنويم من تستدعي حالته ذلك في المستشفى.

وقدم المستشفى كذلك الإسعافات اللازمة والخدمات الطبية الضرورية لثلاث حالات إصابتهم كانت خفيفة وأحدهم رفض تلقي العلاج وإصابته طفيفة وتمثلت في خدوش صغيرة.