فضيحة تميم: تزوج ابنة حمد بن جاسم بعد مقتل زوجته بيوم واحد - صحيفة صدى الالكترونية

فضيحة تميم: تزوج ابنة حمد بن جاسم بعد مقتل زوجته بيوم واحد
في سلسلة جديدة من الفضائح القطرية التي يكتشفها العالم كل يوم عن النظام القطري، أكدت الشيخة نوف بنت حمد آل ثان، أمين عام ائتلاف المعارضة القطرية، أن تميم بن حمد عقد قرانه على لمياء بنت حمد بن جاسم.
وغردت الشيخة نوف عبر حسابها على تويتر قائلة: ” استكمالا لمسلسـل غدر تميم بزوجته وقبل مضى يوم على وفاتها، عقد تميم قرانه على لمياء بنت حمد بن جاسم، إيذانا بعودة حمد لقمرة القيادة مجددا ” .
وكانت الشيخة نوف قد صرحت منذ فترة بأن نورة بنت هذال الدوسرى، زوجة تميم وأم نجليه محمد وجوعان، قد توفت بعد تعرضها لعيار نار فى يوليو الماضي على يد قواته بعد أن أدعى أنها من قامت بتسريب صوره العارية، وتم التكتم على الخبر، وقامت بعد ذلك بنشر شهادة وفاتها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33897 ] نشر منذ أسبوع واحد
التموا اهل الغدر والخبث والخانه على بعض ,,
ررر[ عدد التعليقات: 173 ] نشر منذ أسبوع واحد
اللهم اجعل غدرهم ومكرهم بينهم .
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 8245 ] نشر منذ أسبوع واحد
ستبدي لك الأيام ماكنت «جاهلا »🤔🤔
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محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ أسبوع واحد
ليش حنا فالعصر الجاهلي
اذبح ذي وخذ ذي
لكن ربك يمهل ولايهمل
زائر[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ أسبوع واحد
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الجهني[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 7 دقائق
سلايل خيانه لكم الله يشعب قطر الحبيبه
الجهني[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 دقائق
يا شعب