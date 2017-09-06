فضيحة تميم: تزوج ابنة حمد بن جاسم بعد مقتل زوجته بيوم واحد - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

في سلسلة جديدة من الفضائح القطرية التي يكتشفها العالم كل يوم عن النظام القطري، أكدت الشيخة نوف بنت حمد آل ثان، أمين عام ائتلاف المعارضة القطرية، أن تميم بن حمد عقد قرانه على لمياء بنت حمد بن جاسم.

وغردت الشيخة نوف عبر حسابها على تويتر قائلة: ” استكمالا لمسلسـل غدر تميم بزوجته وقبل مضى يوم على وفاتها، عقد تميم قرانه على لمياء بنت حمد بن جاسم، إيذانا بعودة حمد لقمرة القيادة مجددا ” .

وكانت الشيخة نوف قد صرحت منذ فترة بأن نورة بنت هذال الدوسرى، زوجة تميم وأم نجليه محمد وجوعان، قد توفت بعد تعرضها لعيار نار فى يوليو الماضي على يد قواته بعد أن أدعى أنها من قامت بتسريب صوره العارية، وتم التكتم على الخبر، وقامت بعد ذلك بنشر شهادة وفاتها.